«Первым сбежит Илон Маск»: Трампу приготовили меню пыток после поражения на выборах в Конгресс

Первым от проигравшего Трампа сбежит Илон Маск. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

После сокрушительного поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США публика гадает, как поведет себя дальше Дональд Трамп. Притихнет - или наоборот, выражаясь словами наши экспертов, «начнет гусарить?»

Сам он пока не делал особо громких заявлений. А вот представители Демократической партии, которые по факту начнут контролировать Палату представителей и Сенат с 3 января, уже объясняют, как покарают Дональда.

Вместе с политологами мы разобрали, насколько эти обещания реальны.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, которому прочат пост спикера, пообещал в первые 100 часов работы нового Конгресса представить амбициозную законодательную программу. Ее цель — снизить стоимость жизни.

Хаким Джеффрис Фото: REUTERS.

«Приоритет – отменить тарифы Трампа, в частности, на канадские товары. Пошлины увеличивают цены и вредят людям», - заявил сенатор-демократ Рон Уайден.

Другое обещание Демпартии — завершить войну в Иране. «Мы закончим ее. Некоторые республиканцы присоединились к нам», - объявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

ЗОЛОТОЙ РЫЧАГ

- Из обещаний Демократической партии собирается ее программа на президентских выборах 2028 года, - считает профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. - Они развернут кампанию по травле Трампа, завалят его окружение исками.

Касаемо войны в Иране главный рычаг демократов - контроль над бюджетом. Представители Демпартии будут руководить ключевыми комитетами по ассигнованиям и блокировать финансирование военной операции. Или ставить свои условия по оборонному бюджету.

Демократы планируют и реформировать законы, позволившие президенту вводить тарифы единолично.

Трамп вводил тарифы единолично Фото: REUTERS.

Тем не менее, законопроекты столкнутся с президентским вето, для преодоления которого требуется 67 голосов в Сенате и 290 в Палате представителей — очень труднодостижимый порог.

НАНИМАЙТЕ АДВОКАТОВ

Контроль над комитетами в парламенте — куда более оперативное оружие: можно вызывать чиновников, требовать документы и проводить слушания.

Роберт Гарсия, которому предстоит возглавить влиятельный комитет по надзору Палаты представителей, обратился к республиканцам с лаконичным посланием: «Lawyer up» («Нанимайте адвокатов»).

Главные мишени расследований обозначены. По данным The New York Post, готовятся масштабные проверки «преступной семьи Трампа».

В центре внимания — криптовалютное предприятие World Liberty Financial, продажа мемкоина $TRUMP, сделки, связанные с зятем президента Джаредом Кушнером и его инвесткомпанией Affinity Partners. Упомянуты и контракты, полученные компаниями Илона Маска.

В центре внимания окажутся сделки, связанные с зятем президента Джаредом Кушнером. Фото: EPA/TASS

При этом ничего не говорится о намерении запустить третий импичмент Трампа: для начала процедуры достаточно простого большинства в Палате представителей, но для самого отстранения нужны две трети сенаторских голосов , которых у демократов нет.

ИМПИЧМЕНТ, НО НЕ ПРЕЗИДЕНТА

Зато конгрессмен Томас Масси намерен уже на следующей неделе поставить вопрос об импичменте министра обороны Пита Хегсета. По данным CNN, инициатива может получить поддержку Палаты представителей, хотя пока ее состав не обновился и там большинство у республиканцев.

Хегсета обвиняют в том, что он убедил Трампа начать войну с Ираном, ложно обещая легкую победу. Конечно, гораздо большую роль в этом сыграл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, но в США его не посудишь. А сервильного Хегсета можно сделать козлом отпущения - и «заколоть» на жертвенном алтаре.

Баннер с изображением премьер-министра Израиля Нетаньяху, министра национальной безопасности Израиля Бен-Гвира, министра обороны США Хегсета и министра обороны Израиля Каца в Тегеране Фото: REUTERS.

Трамп пока поддерживает Хегсета, заявляя, что тот «хорошо справляется». Но надолго ли хватит этих похвал?

Американист Малек Дудаков убежден, что в ближайшее время администрацию Трампа ждут сильные кадровые изменения: «Окружение президента потихоньку разбегается. Думаю, скоро мы увидим лавину отставок.

Того же Пита Хегсета скорее всего отправят в отставку и сделают крайним за все провалы военные. Вместо него назначат уходящего с поста губернатора Флориды Рона Десантиса.

Трамп поменяет многих министров, придется с этим поторопиться, чтобы успеть до начала работы новой сессии Конгресса 3 января - тогда у демократов уже будет большинство и они станут блокировать все трамповские кандидатуры».

ОБЩАЛСЯ ДОНАЛЬД С РОБОТОМ

Демократы из Палаты представителей требуют предоставить историю ИИ-переписок Трампа — в первую очередь с чат-ботом Grok от Илона Маска.

Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия утверждают: перед военной операцией в Венесуэле в декабре 2025 года Трамп часами консультировался с алгоритмами - интересовался популярностью Мадуро и реакцией сограждан на его возможный захват. Получив ответ, что диктатора не любят, а его свержение встретят ликованием, Трамп якобы «пришёл к выводу: Grok был гениален».

Конгрессмены утверждают: перед военной операцией в Венесуэле Трамп часами консультировался с алгоритмами - интересовался популярностью Мадуро и реакцией сограждан на его возможный захват Фото: REUTERS.

Раскин и Гарсия подчёркивают: президент советовался с нейросетью, полностью проигнорировав парламент.

«ЕГО НАДО ВЫГНАТЬ»

Поражение республиканцев оказалось настолько глубоким, что в их рядах начался открытый разлад. Как пишет Politico, в Республиканской партии идёт «настоящая резня»: недавние союзники Белого дома критикуют его хозяина.

«Это была просто одна ошибка за другой. Очевидно, что во многих штатах людям не нравилась политика президента», - пожаловался политический консультант республиканцев из Миннесоты Грегг Пеппин.

Лоббист из Техаса Билл Миллер высказался ещё жёстче: «Это вина Трампа. Мы видим полное, тотальное отторжение президента».

Сторонники американских демократов ликуют - партия отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате Фото: REUTERS.

Бывшая ярая соратница Дональда, и экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала партию к полному разрыву с главой государства: «Если Республиканская партия хочет получить шанс в будущем, она должна выгнать Дональда Трампа, который ее полностью разрушил».

Грин предупредила, что, если партия продолжит цепляться за Трампа, она будет терпеть поражение «десятилетиями».

Президент Дональд Трамп и его бывшая ярая соратница, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (в центре). Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

А губернатор Флориды Рон Десантис назвал результаты выборов в Конгресс «событием уровня вымирания».

По данным Bloomberg, спикер Палаты представителей Майк Джонсон больше не намерен возглавлять там республиканцев.

«Вице-президент Вэнс уже дистанцировался от Трампа и всячески отмежевывается от него, - замечает Андрей Манойло. - Этому примеру следуют и другие.

Ну а первые, кто начнет бежать из окружения американского президента – представители бизнеса. Например, Илон Маск, крупнейший донор предвыборной кампании республиканцев, начнет оптимизировать свои потери и выстраивать отношения с демократами».

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