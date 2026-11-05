"Эти преступники умрут в тюрьме": в Калифорнии отменили все смертные приговоры

Губернатор Калифорнии Ньюсом решил заменить казни пожизненными сроками Фото: REUTERS.

В Калифорнии заменили все вынесенные смертные приговоры на пожизненные сроки. Губернатор Гэвин Ньюсом пояснил, что преступники не смогут досрочно освободиться. Они не имеют права на УДО. Такое письмо распространила пресс-служба офиса Гэвина Ньюсома.

В документе сказано, что в Калифорнии к казни были приговорены 548 преступников. Это самая большая группа заключенных во всем Западном полушарии.

"Эти преступники умрут в тюрьме, но не от наших рук", - сказано в сообщении Гэвина Ньюсома.

Между тем пережившая попытку казни Криста Пайк обратилась в судебные инстанции с жалобой на действия администрации исправительного центра. Она указала, что после возвращения из медицинского учреждения ее заставили вручную убирать душевую кабину, кишащую тараканами.