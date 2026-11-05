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НовостиВ мире5 ноября 2026 21:03

"Эти преступники умрут в тюрьме": в Калифорнии отменили все смертные приговоры

Губернатор Калифорнии Ньюсом решил заменить казни пожизненными сроками
Алина КОЧНЕВА
Губернатор Калифорнии Ньюсом решил заменить казни пожизненными сроками

Губернатор Калифорнии Ньюсом решил заменить казни пожизненными сроками

Фото: REUTERS.

В Калифорнии заменили все вынесенные смертные приговоры на пожизненные сроки. Губернатор Гэвин Ньюсом пояснил, что преступники не смогут досрочно освободиться. Они не имеют права на УДО. Такое письмо распространила пресс-служба офиса Гэвина Ньюсома.

В документе сказано, что в Калифорнии к казни были приговорены 548 преступников. Это самая большая группа заключенных во всем Западном полушарии.

"Эти преступники умрут в тюрьме, но не от наших рук", - сказано в сообщении Гэвина Ньюсома.

Между тем пережившая попытку казни Криста Пайк обратилась в судебные инстанции с жалобой на действия администрации исправительного центра. Она указала, что после возвращения из медицинского учреждения ее заставили вручную убирать душевую кабину, кишащую тараканами.