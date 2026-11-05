В полночь 6 ноября кремлевские куранты остановили на десять дней

Куранты на Спасской башне Кремля остановили для техобслуживания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Кремлевские куранты остановили в полночь 6 ноября. Они возобновят работу через десять дней. Куранты на Спасской башне Кремля остановили для проведения технического обслуживания.

Они не будут работать до 16 ноября. Техническое обслуживание часового механизма является плановым. Его проводят регулярно.

Стоит отметить, что куранты на башне Кремля являются старейшими действующими механическими часами в Европе. Их масса достигает 25 тонн.

В последний раз часы останавливали "на ремонт" в октябре 2020 года. Колокольный бой на несколько дней был остановлен. Как уточнил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО, технические работы провели "в связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами".