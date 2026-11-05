"Обходится очень дорого": Кличко рассказал о тяжелой энергетической ситуации в Киеве

Кличко: Киеву не хватает генераторов для освещения города Фото: REUTERS.

В Киеве несколько дней подряд отключают электричество. На этом фоне город погружается во тьму. Сейчас Киеву не хватает генераторов для полноценного освещения. С таким комментарием выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Общественное".

Он указал на слишком высокие потребности Киева в электроэнергии. Для крупных объектов текущей мощности резервных источников питания не хватает.

"Киеву требуется 2 ГВт электроэнергии, и полностью заменить такую потребность генераторами невозможно. Во-вторых, генераторы требуют обслуживания. И давайте будем откровенны: учитывая цены на топливо, электроэнергия, производимая генераторами, обходится очень дорого", - пояснил Виталий Кличко.

По словам бывшего комика Владимира Зеленского, каждая электростанция на Украине пострадала от атак. Он сообщил о серьезных потерях страны на фоне усиления ударов по энергетике.