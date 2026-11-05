Омбудсмен Лантратова подвела итоги встречи в Белом доме

Лантратова встретилась с Меланией Трамп в Белом доме Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп провела встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они выступили с совместной пресс-конференцией. Яна Лантратова подвела итоги встречи в Telegram-канале.

Омбудсмен сообщила о продолжении сотрудничества с Вашингтоном по гуманитарным вопросам. Это дает возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, добавила уполномоченный по правам человека.

"В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках, проведенной при ее координации. Для нас важна каждая человеческая жизнь", - оценила встречу Яна Лантратова.

Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная пауза в Алешках станет основой для масштабного мира. Она подчеркнула, что каждое "значительное преображение" начинается с маленькой искры.