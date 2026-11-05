На "Андромеде", которую использовали для подрыва "Северных потоков", нашли следы удара

Полиция ФРГ указала на следы сильного удара по яхте "Андромеда" Фото: REUTERS.

Немецкие правоохранители обнаружили следы мощного удара по яхте "Андромеда". Судно использовали в ходе операции по подрыву "Северных потоков". На его корме нашли сколы и глубокие царапины. Так оповестили в полиции ФРГ, пишет РИА Новости.

В Высшем земельном суде Гамбурга с таким заявлением выступил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии. Он продемонстрировал снимки внешнего осмотра яхты. Повреждения замечены, в том числе, на борту для купания.

"Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте", - рассказал сотрудник полиции.

Суд по делу о подрыве газопроводов будет длиться минимум до середины 2027 года. В графике прописаны заседания вплоть до июня. В расписание добавили 19 дополнительных слушаний на следующий год.