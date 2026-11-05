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НовостиВ мире5 ноября 2026 21:55

На "Андромеде", которую использовали для подрыва "Северных потоков", нашли следы удара

Полиция ФРГ указала на следы сильного удара по яхте "Андромеда"
Алина КОЧНЕВА
Полиция ФРГ указала на следы сильного удара по яхте "Андромеда"

Полиция ФРГ указала на следы сильного удара по яхте "Андромеда"

Фото: REUTERS.

Немецкие правоохранители обнаружили следы мощного удара по яхте "Андромеда". Судно использовали в ходе операции по подрыву "Северных потоков". На его корме нашли сколы и глубокие царапины. Так оповестили в полиции ФРГ, пишет РИА Новости.

В Высшем земельном суде Гамбурга с таким заявлением выступил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии. Он продемонстрировал снимки внешнего осмотра яхты. Повреждения замечены, в том числе, на борту для купания.

"Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте", - рассказал сотрудник полиции.

Суд по делу о подрыве газопроводов будет длиться минимум до середины 2027 года. В графике прописаны заседания вплоть до июня. В расписание добавили 19 дополнительных слушаний на следующий год.