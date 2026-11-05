Белый дом заявил, что сделка по Украине коснется всей Европы

Трамп: большое соглашение по Украине может затронуть всю Европу Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о готовящейся сделке по Украине. Он назвал соглашение всеобъемлющим. По словам политика, оно может затронуть всю Европу. Так Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.

Хозяин Белого дома выразил уверенность в скором заключении мирной сделки между Россией и Украиной. Президент США считает, что все стороны "будут в восторге".

"Большое соглашение, которое будет касаться не только Украины. Я бы даже сказал, что, возможно, всей Европы. Это будет большое, прекрасное соглашение", - прокомментировал Дональд Трамп.

Американский лидер может усилить давление на Киев из-за поражения республиканцев на промежуточных выборах. Он уверен, что самый короткий путь к миру - это капитуляция Украины и нормализация отношений с Москвой.