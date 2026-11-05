The Telegraph: Трамп может усилить давление на Украину из-за проигранных выборов Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев из-за поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Об этом предупредило британское издание The Telegraph.

Журналисты отмечают, хоть глава Белого дома изредка и прислушивается к мнению Старого Света, он все же уверен, что самый короткий путь к миру - это капитуляция Украины и нормализация отношений с Москвой. Кроме того, Европа оберегает Владимира Зеленского от натиска со стороны США, предоставляя Киеву деньги и оружие.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после поражения Дональда Трампа на выборах в Конгресс Владимир Зеленский начнёт «просто посылать» ослабевшего президента США.

При этом депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что теперь Зеленскому от Трампа «нечего ловить». Их отношения и так были натянутыми, а после почти открытой поддержки Зеленским демократов, все испортится окончательно.