Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 ноября 2026 8:25

И Европа не поможет: Украине предложили готовиться к давлению от Трампа после поражения на выборах

The Telegraph: Трамп может усилить давление на Украину из-за проигранных выборов
Анастасия СУТОРМИНА
The Telegraph: Трамп может усилить давление на Украину из-за проигранных выборов

The Telegraph: Трамп может усилить давление на Украину из-за проигранных выборов

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев из-за поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Об этом предупредило британское издание The Telegraph.

Журналисты отмечают, хоть глава Белого дома изредка и прислушивается к мнению Старого Света, он все же уверен, что самый короткий путь к миру - это капитуляция Украины и нормализация отношений с Москвой. Кроме того, Европа оберегает Владимира Зеленского от натиска со стороны США, предоставляя Киеву деньги и оружие.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после поражения Дональда Трампа на выборах в Конгресс Владимир Зеленский начнёт «просто посылать» ослабевшего президента США.

При этом депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что теперь Зеленскому от Трампа «нечего ловить». Их отношения и так были натянутыми, а после почти открытой поддержки Зеленским демократов, все испортится окончательно.