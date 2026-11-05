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НовостиВ мире5 ноября 2026 22:15

"Зима будет непростой": Кличко призвал киевлян готовиться к худшему

Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к тяжелым сценариям на фоне зимы
Алина КОЧНЕВА
Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к тяжелым сценариям на фоне зимы

Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к тяжелым сценариям на фоне зимы

Фото: REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко оценил энергетическую ситуацию в городе. По его словам, предстоящая зима "будет непростой" для жителей. Киевлянам следует готовиться к тяжелым сценариям, посоветовал Виталий Кличко в интервью изданию "Общественное".

Мэр не исключил, что ситуация с водоснабжением столицы также может усугубиться. Он отметил, что сейчас администрация просчитывает самые разные сценарии.

"Крайне важно быть готовым к разным сценариям, даже к плохому сценарию. Ни в коем случае не навожу панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду", - сказал Виталий Кличко.

Он также сообщил, что сейчас Киеву не хватает генераторов для полноценного освещения города. Мэр указал на слишком высокие потребности столицы в электроэнергии. Для крупных объектов резервных источников не хватает.