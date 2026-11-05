Трамп встретился с Дмитриевым, но проигнорировал украинскую делегацию: вот что он сказал

Трамп сообщил, что не проводил 5 ноября встреч с делегацией Украины Фото: REUTERS.

В Белом доме 5 ноября прошла встреча первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины. Они подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках. Затем президент США Дональд Трамп отдельно встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. По словам политика, с украинской делегацией он не беседовал.

Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Кириллом Дмитриевым планирующееся соглашение по Украине. Он назвал будущую сделку "прекрасной".

"[Я встречался] только с главным представителем России", - сказал Дональд Трамп о главе РФПИ.

На мероприятии в Белом доме присутствовала также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она рассказала о продолжении сотрудничества с Вашингтоном по гуманитарным вопросам. Это дает возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, добавила омбудсмен.