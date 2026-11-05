На Западе высмеяли отказ европейцев от фото с Лавровым: дипломатов сравнили со школьниками

Экс-дипломат Прауд раскритиковал отказ европейцев фотографироваться с Лавровым Фото: REUTERS.

В ходе саммита глав МИД G20 в США произошла нелепая ситуация. Ряд дипломатов из стран Евросоюза отказались от общей фотографии с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В итоге организаторы отменили съемку. Экс-дипломат из Британии Иэн Прауд в статье для Responsible Statecraft высмеял такое поведение европейцев.

Эксперт указал на незрелость политиков. По его мнению, это вновь доказывает нежелание ЕС идти на контакт с Россией.

"Это еще одно подтверждение, что современная дипломатия Великобритании и Европы все больше напоминает перебранку десятилетних школьников во дворе", - подчеркнул Иэн Прауд.

Сергей Лавров на полях саммита провел разговор с госсеком США Марко Рубио. Они обсудили возможную встречу лидеров двух стран на АТЭС.