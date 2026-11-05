В Белом доме рассказали о ходе переговоров с членами НАТО и Украиной

Кушнер назвал содержательными переговоры с членами НАТО и Украиной. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские дипломаты провели консультации с союзниками по НАТО и Киевом. Зять президента США Джаред Кушнер назвал переговоры содержательными. Он отметил, что стороны обсудили вопросы об архитектуре безопасности Европы. Об этом Джаред Кушнер написал в соцсети Х.

Дипломат напомнил, что встреча состоялась в Брюсселе. Он сообщил, что страны проводят переговоры по "двум ключевым" составляющим прочного мира.

"Мы активно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые позволят прекратить этот конфликт", - рассказал Джаред Кушнер.

Американское руководство, по его словам, планирует создать архитектуру безопасности в Европе для предотвращения военных кризисов. Это важно для минимизации рисков эскалации кризиса после завершения украинского конфликта, указал зять президента США.