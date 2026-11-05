В СК отвергли версию о побеге Усольцевых: семья отправилась на отдых и пропала

Следователь Сырымбетова: Усольцевы в день пропажи собирались вернуться домой Фото: Илья САВЧУК.

Пропавшие в тайге Усольцевы планировали вернуться домой в день исчезновения. Семья строила рабочие и отпускные планы на дальнейшие месяцы. Версия о побеге не нашла подтверждения. Так сообщила ТАСС замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Следователь добавила, что семья отправлялась в краткосрочную поездку. Никаких предпосылок к побегу не было. У членов семьи было абсолютно нормальное поведение, констатировала следователь.

"Они это обсуждали, готовились к этой поездке. При этом мы видим, у семьи были планы на октябрь, в том числе запланированные поездки, были планы и по работе", - проинформировала Яна Сырымбетова.

В автомобиле Усольцевых нашли только водительское удостоверение. Остальные документы обнаружили дома.