"Я люблю свою работу": Рубио прокомментировал слухи об отставке

Рубио отверг слухи о своей отставке Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на сообщения СМИ о своей возможной отставке. Он заявил, что любит работу. Госсекретарь отверг слухи об отставке. Об этом Марко Рубио рассказал в комментарии The New York Times.

Американский госсекретарь сообщил, что всегда хотел работать на президента США Дональда Трампа. Он планирует оставаться на этой должности до конца срока главы государства.

"Я люблю свою работу. Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: "Какую из?" - отреагировал Марко Рубио.

Пентагон тем временем опроверг слухи об отставке военного министра Пита Хегсета на фоне поражения республиканцев. Он намерен остаться на посту до конца президентского срока Дональда Трампа. Пит Хегсет не собирается поддаваться политическому давлению со стороны демократов, добавили в Пентагоне.