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НовостиВ мире5 ноября 2026 23:43

США направили атомный авианосец на Ближний Восток

Авианосная ударная группа ВМС США прибудет на Ближний Восток в ноябре
Алина КОЧНЕВА
Авианосная ударная группа ВМС США прибудет на Ближний Восток в ноябре

Авианосная ударная группа ВМС США прибудет на Ближний Восток в ноябре

Фото: REUTERS.

Штаты отправили на Ближний Восток авианосную ударную группу. Она включает атомный авианосец ВМС "Теодор Рузвельт". Группа прибудет к месту в середине ноября. Об этом известил израильский журналист Барак Равид.

Он сообщил, что авианосец зайдет в Сингапур, а затем отправится на Ближний Восток. В Азии он пробудет несколько дней.

Группа включает четыре корабля. Сейчас она находится в Южно-Китайском море.

Американские ВС 1 ноября нанесли удар по военным объектам на иранском острове Кешм. По сведениям The Wall Street Journal, Соединенные Штаты уже на протяжении нескольких недель проводят ограниченные по масштабу военные операции против Исламского государства. Представители Белого дома назвали эти действия оборонительными.