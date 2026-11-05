Еще девять детей вернутся на территорию Украины: Мелания Трамп поможет с гуммиссией

Мария Львова-Белова: в ноябре девять детей вернутся к близким на Украину Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россия проведет новую гуманитарную операцию в ноябре. Ожидается, что еще девять детей воссоединятся с семьями на Украине. Об этом оповестила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в "Макс".

Она уточнила, что с гуманитарной миссией поможет первая леди США Мелания Трамп. Этот вопрос был обсужден в Белом доме 5 ноября. Детский омбудсмен поблагодарила первую леди США за содействие в возвращении ребят к родным.

"В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения - планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине", - сообщила Мария Львова-Белова.

Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках станет основой для установления масштабного мира. Она обсудила текущую ситуацию с представителями России и Украины. По мнению Мелании Трамп, главное - решимость.