В России могут увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком: вот что предложено

В Госдуме хотят продлить выплату пособия по уходу за ребенком после 1,5 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вице-председатель Госдумы Мария Воропаева предложила увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком. Она считает, что он должен быть продлен с 1,5 лет до момента выхода родителя на работу или достижения ребенком возраста трех лет. Так депутат сказала в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснила, что пособие должно выплачиваться, пока женщина не выйдет на работу. Она сочла небольшим сроком выделение средств только на детей до 1,5 лет.

"Если бы мы приняли этот подход и платили бы женщине до тех пор, пока она не выйдет на работу, это было бы позитивно воспринято женщинами", - заключила Мария Воропаева.

Для работающих россиян с февраля 2027 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком может составить почти 11,4 тысячи рублей. Точная сумма выплаты на 2028 год равняется 11 850 рублей.