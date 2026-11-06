Жителям ЕС посоветовали подготовить тревожные чемоданчики: при ЧС помощь властей будет через 3 дня

ЕК призвала европейцев в случае ЧС не ждать помощь от властей первые 72 часа Фото: REUTERS.

Европейцам представили обновленные рекомендации по действиям во время чрезвычайных ситуаций. ЕК посоветовала жителям не рассчитывать на помощь властей в первые 72 часа. Европейцев призвали готовить "тревожные чемоданчики". Такие материалы разместили на сайте Еврокомиссии.

Жителям также рекомендовано иметь запасы предметов первой необходимости. Так они смогут самостоятельно удовлетворять потребности в первые трое суток в случае ЧС.

Еврокомиссия, кроме того, предлагает проводить "день готовности" ЕС. Его планируют организовывать каждый год 23 октября для проверки действий населения.

Жителей Европы призвали готовиться ко всему - от суровых погодных условий и кибератак до иностранной агрессии. Власти советуют запасаться провизией, водой и наличными.