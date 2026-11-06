Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2026 0:36

Минздрав поддержал идею бесплатной заморозки половых клеток перед лечением рака

В России обсуждают возможное введение бесплатной заморозки половых клеток в случае онкологии
Алина КОЧНЕВА
В России обсуждают возможное введение бесплатной заморозки половых клеток в случае онкологии

В России обсуждают возможное введение бесплатной заморозки половых клеток в случае онкологии

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Депутаты Госдумы предложили сделать бесплатной заморозку половых клеток онкологических пациентов до начала лечения. Минздрав поддержал инициативу. Ответ ведомства имеется в распоряжении ТАСС.

В материалах сказано, что Минздрав уже ведет работу по оценке возможности реализации данного предложения. Ведомство планирует скорректировать существующие нормативные правовые акты.

"Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов", - говорится в ответе Минздрава.

В ведомстве также привели данные о здоровье несовершеннолетних в России. Большая часть детей имеют первую и вторую группы здоровья. Всего таких несовершеннолетних насчитывается 84-85%. Они здоровы или почти здоровы.