Минздрав поддержал идею бесплатной заморозки половых клеток перед лечением рака

В России обсуждают возможное введение бесплатной заморозки половых клеток в случае онкологии Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Депутаты Госдумы предложили сделать бесплатной заморозку половых клеток онкологических пациентов до начала лечения. Минздрав поддержал инициативу. Ответ ведомства имеется в распоряжении ТАСС.

В материалах сказано, что Минздрав уже ведет работу по оценке возможности реализации данного предложения. Ведомство планирует скорректировать существующие нормативные правовые акты.

"Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов", - говорится в ответе Минздрава.

В ведомстве также привели данные о здоровье несовершеннолетних в России. Большая часть детей имеют первую и вторую группы здоровья. Всего таких несовершеннолетних насчитывается 84-85%. Они здоровы или почти здоровы.