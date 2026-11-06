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НовостиВ мире6 ноября 2026 0:47

Участники беспорядков во Франции подожгли лицей: заведение закрыли

Лицей во Франции подожгли пиротехникой
Алина КОЧНЕВА
Лицей во Франции подожгли пиротехникой

Лицей во Франции подожгли пиротехникой

Фото: REUTERS.

На юге Франции загорелся лицей. Его подожгли в ходе беспорядков. Заведение находится в коммуне Турнефёй под Тулузой. Пожар в лицее после поджога пиротехникой зафиксировали утром 5 ноября. Об этом оповестили в пресс-службе мэрии коммуны.

Известно, что учебное заведение временно закрылось. Рядом с лицеем после пожара дежурила полиция. Уточняется, что группа протестующих накануне вошла в здание и устроила поджог.

"В рамках общенациональной забастовки лицей имени Мари-Луиз Диссар-Франсуаз будет закрыт в четверг, 5 ноября, на весь день. Пожар, который уже локализован, потребовал вмешательства", - сообщили в мэрии.

К полудню 5 ноября на улицы Франции вышли порядка 270 тысяч человек. Власти на фоне опасности закрыли вход на Эйфелеву башню. Они также направили дополнительно несколько десятков тысяч полицейских для регулирования ситуации.