Обновленный Конгресс наполнится сенаторами-геями*: 120-й созыв войдет в историю

В США назвали новый состав Конгресса самым гейским* в истории Фото: REUTERS.

Обновленный состав Конгресса США войдет в историю страны. 120-й созыв станет "самым гейским*" за всё время существования. На это обратила внимание парламентская группа за равноправие в соцсети Х.

Представители пояснили, что в текущем составе Конгресса присутствуют 14 представителей ЛГБТ*-сообщества. Новый будет включать минимум 17 таких сенаторов.

"120-й созыв конгресса официально станет самым гейским* в истории", - отметили представители парламентской группы.

Американский лидер Дональд Трамп признал поражение. Он сообщил, что республиканцы в этот раз проиграли выборы в Конгресс. Демократическая партия отобрала у них большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

*движение признано экстремистским и запрещено в России