Стас Михайлов попал в базу данных ГУР украинского Минобороны

ГУР Украины обвинило Стаса Михайлова в поддержке действий России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Михайлов оказался в базе данных Главного разведывательного управления Минобороны Украины. Его обвинили в поддержке действий РФ. Так указано на портале базы, пишет ТАСС.

Стас Михайлов также обвинен ГУР в одобрении политики российских властей в отношении Украины. Основанием для внесения в базу данных, помимо прочего, стали контакты артиста с президентом РФ Владимиром Путиным.

На портале говорится, что Стас Михайлов неоднократно входил в число доверенных лиц российского лидера на президентских выборах.

В базу также внесли актера Никиту Джигурду. Артист обвиняется в поддержке специальной военной операции. В ГУР, кроме того, выразили недовольство тем, что Никита Джигурда неоднократно посещал новые российские регионы.