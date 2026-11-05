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НовостиВ мире5 ноября 2026 2:58

Никиту Джигурду внесли в антироссийскую базу ГУР МО Украины: в чем обвиняют артиста

Никита Джигурда попал в антироссийскую базу ГУР Украины
Анастасия СУТОРМИНА
Никита Джигурда попал в антироссийскую базу ГУР Украины. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Никита Джигурда попал в антироссийскую базу ГУР Украины. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Актера Никиту Джигурду внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, сообщает РИА Новости.

Артист обвиняется в том, что он поддерживает специальную военную операцию, а также посещал новые российские регионы.

Накануне рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) попал в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины.

До этого в этой же базе оказались два российских музыканта — певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и рэпер Macan (Андрей Косолапов). Дронова, в частности, украинская сторона назвала «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции».