Никиту Джигурду внесли в антироссийскую базу ГУР МО Украины: в чем обвиняют артиста

Никита Джигурда попал в антироссийскую базу ГУР Украины. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Актера Никиту Джигурду внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, сообщает РИА Новости.

Артист обвиняется в том, что он поддерживает специальную военную операцию, а также посещал новые российские регионы.

Накануне рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) попал в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины.

До этого в этой же базе оказались два российских музыканта — певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и рэпер Macan (Андрей Косолапов). Дронова, в частности, украинская сторона назвала «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции».