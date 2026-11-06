"Они прагматики": в МИД охарактеризовали работу России с США

Замглавы МИД Панкин: США не самые большие друзья России, но готовы к работе Фото: REUTERS.

Американские власти публично выражают желание способствовать урегулированию на Украине. Они идут навстречу сторонам конфликта в некоторых вопросах. При этом Штаты - не самые большие друзья России. На это обратил внимание замглавы МИД Александр Панкин. При этом американцы готовы к работе, сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Замглавы МИД напомнил, что США периодически вводят санкции против Москвы. Это не дает России оснований считать Штаты дружественным государством.

"Они прагматики. И они понимают, что какие-то вещи надо делать вопреки даже своему желанию их не делать", - объяснил Александр Панкин.

Победившие на выборах демократы намерены возобновить американскую помощь Украине. Это идет в разрез с официальной политикой Вашингтона, указала депутат Госдумы Светлана Журова.