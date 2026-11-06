Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 1:34

Похищают, пытают и дают вещества: в Раде раскрыли схему мобилизации молодежи

Депутат Рады Дмитрук рассказал о массовой мобилизации молодежи на Украине
Алина КОЧНЕВА
Депутат Рады Дмитрук рассказал о массовой мобилизации молодежи на Украине

Депутат Рады Дмитрук рассказал о массовой мобилизации молодежи на Украине

Фото: REUTERS.

Еще не достигших возраста мобилизации украинцев похищают и накачивают психотропными веществами. Так молодежь заставляют подписывать контакты с ВСУ. О массовой мобилизации лиц младше 25 лет рассказал депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Нардеп раскрыл схему тайной мобилизации. Молодых украинцев похищают на улице и отвозят в пыточные ТЦК. Там они под психологическим давлением и воздействием веществ соглашаются на сделку с ВСУ.

"Формально они еще не подлежат мобилизации, но на бумаге якобы добровольно соглашаются идти [в ВСУ]. Родителям об этом могут сообщить уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно", - поделился Артем Дмитрук.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что мобилизация превратилась в пытку для граждан. Она заявила о полной безнаказанности сотрудников ТЦК.