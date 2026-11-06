Депутат Рады Дмитрук рассказал о массовой мобилизации молодежи на Украине Фото: REUTERS.

Еще не достигших возраста мобилизации украинцев похищают и накачивают психотропными веществами. Так молодежь заставляют подписывать контакты с ВСУ. О массовой мобилизации лиц младше 25 лет рассказал депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Нардеп раскрыл схему тайной мобилизации. Молодых украинцев похищают на улице и отвозят в пыточные ТЦК. Там они под психологическим давлением и воздействием веществ соглашаются на сделку с ВСУ.

"Формально они еще не подлежат мобилизации, но на бумаге якобы добровольно соглашаются идти [в ВСУ]. Родителям об этом могут сообщить уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно", - поделился Артем Дмитрук.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что мобилизация превратилась в пытку для граждан. Она заявила о полной безнаказанности сотрудников ТЦК.