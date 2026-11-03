Мендель назвала мобилизацию на Украине пыткой и источником взяток Фото: REUTERS.

Мобилизация на Украине превратилась в пытку для военнообязанных, а для военного руководства стала источником взяток. Об этом заявила бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель.

"Призыв на военную службу на Украине превратился в пытку. <...> Полная безнаказанность этой совершенно неприемлемой, хаотичной принудительной мобилизации, в ходе которой собираются миллиарды долларов взяток", - написала она в социальной сети X.

Мендель добавила, что принудительная мобилизация остается безнаказанной благодаря поддержке силовых структур, связанных с Владимиром Зеленским. По ее словам, дальнейшая поддержка ЕС заставит украинцев самих защищать свои права.

Поводом для комментария журналистки стало обнаружение под Киевом подвала, в котором удерживали мобилизованных и военных, самовольно оставивших части. Украинцы вышли на протесты к дому, где пытали людей.

Ранее KP.RU сообщал, что глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов* приехал к этому дому. Участники акции поинтересовались, почему на Украине существует нелегальная тюрьма. Он ответил, что подобных зданий много.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России