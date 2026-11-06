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НовостиПолитика6 ноября 2026 1:55

В МИД рассказали о действиях России в случае изъятия Европой замороженных активов

Дипломат Биричевский: Россия подготовила болезненный ответ на изъятие ЕС активов
Алина КОЧНЕВА
Россия подготовила болезненный ответ на изъятие ЕС активов

Россия подготовила болезненный ответ на изъятие ЕС активов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Власти РФ понимают, как Москва будет действовать в случае изъятия Европой суверенных российских активов. Страна подготовила болезненный ответ. Такими сведениями поделился директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Дипломат сообщил о готовности РФ применить дополнительные меры защиты национальных интересов. Москве есть что противопоставить действиям Запада, заверил он.

"Этот болезненный ответ будет осуществлен в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях", - резюмировал Дмитрий Биричевский.

Позиция РФ относительно возможного перемещения активов из Euroclear в общеевропейские структуры принципиальна и не меняется, напомнил дипломат. Этот шаг будет нарушением международного права.