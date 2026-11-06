Иран заявил Еревану о красных линиях в связи с подготовкой "Маршрута Трампа": Тегеран отреагирует жестко

Иран напомнил Армении угрозу переломать ноги из-за проекта Трампа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Иранское руководство обозначило красные линии в связи с реализацией Арменией "Маршрута Трампа". В Тегеране на этом фоне назвали Южный Кавказ иранской буферной зоной. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти напомнил Еревану угрозу "переломать ноги" из-за реализации проекта президента США Дональда Трампа. Так он написал в колонке для Ettela'at.

Али Акбар Велаяти подчеркнул, что Тегеран жестко отреагирует, если Штаты пересекут его красные линии в отношении Еревана. Он раскритиковал также недружественные шаги премьера Армении Никола Пашиняна. Советник верховного лидера Ирана обвинил политика в усилении зависимости Еревана от Запада. Он предрек Армении проблемы на этом фоне.

Советник иранского лидера уточнил, что нынешний курс Никола Пашиняна ведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. В частности, Тегеран выступает против планируемого переименования Зангезурского коридора в "Маршрут Трампа".

"Я прямо и недвусмысленно сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги", - сообщил Али Акбар Велаяти.

Замсекретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов считает, что контроль Соединенных Штатов над "Маршрутом Трампа" может привести к появлению там американских ЧВК и разведывательной инфраструктуры. Он добавил, что "на откуп" учреждаемой компании будет отдано обеспечение безопасности на всем протяжении дороги. Армения в свою очередь будет осуществлять пограничный и таможенный контроль.

Суд в Ереване признал соответствующим Основному закону обязательства по проекту "Маршрут Трампа" и уставу "Совета мира". Решение принято по итогам рассмотрения документов в сентябре. Проект предусматривает создание транспортного коридора и учреждение операционной компании с контрольной долей США (74%) и участием Армении (26%).

Никол Пашинян тем временем заявил о планах Еревана выйти из Евразийского экономического союза. Республика хочет продолжить интеграцию с Евросоюзом. Премьер Армении сообщил, что Ереван приближается к моменту подачи заявки на членство в ЕС.