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НовостиВ мире6 ноября 2026 3:16

Трамп оценил закон Байдена о запрете поставок в США российского топлива

Трамп назвал плохим закон Байдена о запрете поставок топлива из России в США
Анастасия СУТОРМИНА
Трамп назвал плохим закон Байдена о запрете поставок топлива из России в США. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Global Look Press

Трамп назвал плохим закон Байдена о запрете поставок топлива из России в США. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Global Look Press

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял плохой закон, согласно которому запрещались поставки российского топлива на американский рынок. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Репортеры поинтересовались о его действиях в отношении документа, принятого ранее конгрессом и Байденом.

«Это, наверное, довольно плохой закон. Конечно, я его рассмотрю», — заверил президент США.

В октябре Дональд Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным возобновить поставки российского дизеля в США. По условиям сделки Россия должна была сразу отправить свыше 300 тыс. тонн горючего, а в ноябре — ещё 500 тыс.

Противники президента США начали активно противодействовать сделке с Россией. Так, губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила штрафами портам и терминалам за прием российского дизельного топлива.