Замглавы МИД РФ Панкин: Европа уже лишилась разума в антироссийских подходах. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Европейцы уже обезумели в своих антироссийских подходах. Так в интервью ТАСС оценил реакцию Старого Света на дизельную сделку между РФ и США замглавы МИД Александр Панкин.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что сейчас Европа вообще иррационально относится ко всему, что делает Россия. Это касается и энергетического сотрудничества в целом. Страны Европы обрекли себя на зависимость в вопросе топлива не от России, а от всего лишь нескольких других стран. США же действуют более прагматично.

«А европейцы, похоже, уже разума лишились», — заключил Панкин.

Ранее сообщалось, что отказ от российского газа обернулся энергетической катастрофой для стран Европы. Брюссель был уверен, что возобновляемая энергетика закроет все потребности, а американский СПГ станет полноценной заменой российскому газу. В реальности же это обернулось лишь выгодной сделкой для американской казны.

Тем не менее, закупки топлива из России в Европе практически не уменьшаются. Сенатор Алексей Пушков отметил, что страны Евросоюза клянутся отказаться от российского газа, однако продолжают закупать его в еще больших количествах.