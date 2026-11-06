Шэньчжэнь готовится к АТЭС: для местных водителей введен необычный запрет

Перед саммитом АТЭС водителям в Шэньчжэне запретили сигналить на дорогах. Фото: Liu Dawei/Global Look Press

В преддверии саммита АТЭС власти китайского мегаполиса Шэньчжэнь запретили местным автомобилистам использовать звуковые сигналы. Об этом предупредил городской департамент охраны окружающей среды, дорожного движения и общественной безопасности.

В уведомлении отмечается, что ограничения на звуковые сигналы будут действовать круглосуточно. Мера останется в силе в течение пяти следующих лет. За нарушение запрета в первые два раза водитель заплатит по 300 юаней ($45). С третьего нарушения штраф увеличится до 500 юаней ($75).

Кроме того, в ведомстве перечислили ряд исключений из правила, среди которых экстренные ситуации и приближение к крутому повороту.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шеньчжэне.

В Кремле подчеркнули, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в Китае. Однако до сегодняшнего дня никакой конкретики о возможной встрече нет.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.