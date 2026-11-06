Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 4:17

Шэньчжэнь готовится к АТЭС: для местных водителей введен необычный запрет

Перед саммитом АТЭС водителям в Шэньчжэне запретили сигналить на дорогах
Анастасия СУТОРМИНА
Перед саммитом АТЭС водителям в Шэньчжэне запретили сигналить на дорогах. Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Перед саммитом АТЭС водителям в Шэньчжэне запретили сигналить на дорогах. Фото: Liu Dawei/Global Look Press

В преддверии саммита АТЭС власти китайского мегаполиса Шэньчжэнь запретили местным автомобилистам использовать звуковые сигналы. Об этом предупредил городской департамент охраны окружающей среды, дорожного движения и общественной безопасности.

В уведомлении отмечается, что ограничения на звуковые сигналы будут действовать круглосуточно. Мера останется в силе в течение пяти следующих лет. За нарушение запрета в первые два раза водитель заплатит по 300 юаней ($45). С третьего нарушения штраф увеличится до 500 юаней ($75).

Кроме того, в ведомстве перечислили ряд исключений из правила, среди которых экстренные ситуации и приближение к крутому повороту.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шеньчжэне.

В Кремле подчеркнули, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в Китае. Однако до сегодняшнего дня никакой конкретики о возможной встрече нет.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.