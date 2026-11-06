Почувствовал себя плохо в ресторане: скончался основатель бренда "Экспедиция" Кравцов

Умер основатель "Экспедиции" Александр Кравцов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вечером 3 ноября из жизни ушел основатель популярного российского бренда "Экспедиция" Александр Кравцов. Предпринимателю было 58 лет. Он также являлся учредителем компании "Руян". О смерти Александра Кравцова сообщили в пресс-службе "Экспедиции".

"Одна из любимых его фраз: "Не надо бояться, что жизнь кончится, надо бояться, что она не начнется", - процитировали бизнесмена в компании.

О времени и месте прощания команда проинформирует позднее. Дата похорон пока не называется.

Как утверждает Telegram-канал Shot, причиной смерти Александра Кравцова стала сердечная недостаточность. Источники рассказали, что предприниматель почувствовал себя плохо в ресторане "Первый нос" в Кочновском проезде.

Персонал оперативно вызвал скорую помощь. Александр Кравцов смог, как сообщается, самостоятельно добраться до врачей. Состояние бизнесмена оценивалось как крайне тяжелое. Медики пытались реанимировать предпринимателя около 30 минут. Спасти его не удалось.

Александр Кравцов основал бренд "Экспедиция" в 2002 году. Его компании "Руян" в настоящий момент принадлежат парк-отель в Мурманске, сеть магазинов, ресторан "Экспедиция. Северная кухня" и спа-комплекс "Экспедиция. Вода и травы". Под брендом продают товары для путешествий и гастрономии.

Бизнесмен, помимо прочего, является автором двух книг. Он написал труды "Бизнес как Экспедиция" и "Любовь как Экспедиция".

Ранее из жизни ушел создатель "Лепрозория" Йован Савович. Он скончался в возрасте 43 лет. Причины смерти предпринимателя не разглашаются. Йован Савович был известным сербским веб-дизайнером и бизнесменом. Созданный им портал "Лепрозория" появился в российском интернете в середине 2000-х.

Умер также предприниматель и один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин. Он скончался на 72-м году жизни. Александр Калинин родился в Москве в 1955 году. Он окончил МИФИ, а затем защитил кандидатскую диссертацию. С 1978 по 1993 год служил в КГБ. Предприниматель также работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации. Александр Калинин основал одну из старейших IT-компаний "Компьюлинк".