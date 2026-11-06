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НовостиОбщество6 ноября 2026 4:53

В ФИЦ питании рассказали, насколько вредна пицца для детей

Врач-диетолог Денисова: пицца вредна для детей из-за высокого содержания жира
Арина СЕРОВА
Врач-диетолог Денисова: пицца вредна для детей из-за высокого содержания жира. Фото: DC_2 via www.imago-images.de/ Global Look Press

Врач-диетолог Денисова: пицца вредна для детей из-за высокого содержания жира. Фото: DC_2 via www.imago-images.de/ Global Look Press

Пицца не подходит для полноценного и здорового питания детей из-за избыточного содержания жиров и соли. Такое мнение высказала в беседе с РИА Новости ученый секретарь «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.

По словам эксперта, в состав этого блюда обычно входит большое количество жирного сыра и соусов наподобие майонеза. Мясо же в нем нередко заменяют колбасой или сосисками - продуктами переработки, не несущими пользы для организма. Она добавила, что в пицце больше жиров и соли, нежели витаминов. Поэтому подрастающему поколению не стоит ее постоянно есть.

«Это блюдо, которое имеет высокую энергетическую ценность и не сбалансировано по соотношению белков, жиров, углеводов», - отметила Денисова.

Прежде KP.RU писал, что в России хотят запретить пиццу в школах. Как указала советник президента страны Елена Ямпольская, детям не стоит употреблять столь вредное блюдо в столовых. Она предложила полностью убрать его из школьного меню.