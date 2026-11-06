В Финляндии предупредили Каллас, что давить на Россию бесполезно: ЕС нет за столом переговоров

Мема назвал несбыточными призывы Каллас относительно переговоров с Россией Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Евросоюз ужесточить требования к России на переговорах по Украине. Есть только один нюанс - ЕС не сядет за стол переговоров в Абу-Даби. Об этом в соцсети Х еврочиновнице напомнил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик отметил, что призывы Каллас к ужесточению требований к Москве прозвучали в адрес нового состава конгресса США. Она просит выдвинуть новые требования и повысить планку запросов.

«Однако ЕС не в состоянии диктовать условия. На данный момент у Евросоюза даже нет места за столом переговоров», — написал он.

Также Мема преподнес Каллас урок хорошего тона в международных отношениях. Сначала, отметил политик, нужно получить место за столом переговоров, затем - вежливо выслушать позицию Москвы. А когда речь дойдет до нее самой - также вежливо предложить то, что она сочтет разумным.

«Попытки усилить давление на Россию ни к чему не приведут», — заключил Мема.

Ранее Кая Каллас серьезно оконфузилась, когда не смогла применить способности дипломата. Еврочиновница не смогла дать профессиональную реакцию на инцидент в Монреале. На встрече в университете модератор беседы неожиданно призвал завершить дискуссию с дипломатом. Он объяснил, что у Каи Каллас плотный график, поэтому пора заканчивать с вопросами. Дипломат отказалась. Ситуация вызвала у публики смех.