ВС России поразили под Киевом парк хранения энергии, используемый ВСУ

В Минобороны РФ рассказали о новой операции российских бойцов в ночь на 6 ноября Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России поразили в селе под Киевом парк хранения энергии, активно использовавшийся армией Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточнили в министерстве, российские бойцы продолжают уничтожать различные военные объекты на территории Украины. В ночь на 6 ноября была проведена очередная такая операция.

«В результате ударов в Киевской области в населенном пункте Белая Церковь поражен аккумуляторный парк хранения энергии, который обеспечивал электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины», - указано в сводке.

Ранее стало известно, что недавно российским войскам удалось освободить сразу три села в зоне СВО. Под их контроль перешли Общее в Запорожской области, Алисовка в Харьковской и Бариловка в Сумской.