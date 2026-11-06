В МИД рассказали, как ответила Москва на высылку российских дипломатов из Венгрии

Россия симметрично ответила на решение Венгрии выслать из страны российских дипломатов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
Дипломат отметил, что решению Венгрии был дан симметричный ответ.
«Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации», - сказал Станиславов.
8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что Венгрия выслала 10 российских дипломатов, обвиняемых в якобы неправомерной деятельности. По её словам, эти дипломаты «участвовали в деятельности, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Она утверждает, что это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии.
До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение выслать двух представителей дипломатической миссии Румынии из страны в качестве ответной меры в отношении государства.