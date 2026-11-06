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НовостиВ мире6 ноября 2026 5:14

В МИД рассказали, как ответила Москва на высылку российских дипломатов из Венгрии

Посол Станиславов: Россия дала симметричный ответ Венгрии на высылку дипломатов
Анастасия СУТОРМИНА
Посол Станиславов: Россия дала симметричный ответ Венгрии на высылку дипломатов. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посол Станиславов: Россия дала симметричный ответ Венгрии на высылку дипломатов. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия симметрично ответила на решение Венгрии выслать из страны российских дипломатов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

Дипломат отметил, что решению Венгрии был дан симметричный ответ.

«Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации», - сказал Станиславов.

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что Венгрия выслала 10 российских дипломатов, обвиняемых в якобы неправомерной деятельности. По её словам, эти дипломаты «участвовали в деятельности, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Она утверждает, что это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии.

До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение выслать двух представителей дипломатической миссии Румынии из страны в качестве ответной меры в отношении государства.