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НовостиНаука6 ноября 2026 5:15

На Землю надвигается новая магнитная буря: какой силы будут волнения

Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 8 ноября
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
На Землю надвигается новая магнитная буря: какой силы будут волнения Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

На Землю надвигается новая магнитная буря: какой силы будут волнения Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Согласно свежему прогнозу специалистов, уже 8 ноября жители планеты ощутят на себе последствия магнитной бури уровня G1. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на то, что событие классифицируется как слабое, метеозависимым людям стоит держать ухо востро. Индекс геомагнитной активности Kp в этот день достигнет отметки 5, что и послужит спусковым крючком для возмущений в магнитосфере.

Любопытно, что накануне, 7 ноября, обстановка будет куда более спокойной. Ожидается, что в течение этих суток магнитосфера останется преимущественно стабильной. При этом ещё день назад прогнозировалось, что и субботний день не останется без магнитной бури, однако ученые немного изменили свои данные.