Жительница Москвы отправилась в СИЗО за финансирование «Азова»* Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Московский суд оставил под стражей москвичку, которая еще в 2022 году перевела деньги украинскому полку «Азов»*. Женщине было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, после чего она была отправлена под стражу. Сейчас же своим решением суд отклонил просьбу защиты смягчить меру пресечения. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Адвокат настаивал, что его подопечная якобы не знала ни о существовании «Азова»*, ни о преступном характере его деятельности. Кроме того, защита уверяла, что факт самого перевода не является доказательством, что фигурантка дела понимала, кому именно направляет средства.

Тем не менее суд не нашёл оснований для освобождения женщины из-под стражи.

Накануне бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова, ранее осужденного за осквернение памятника ветеранам МЧС в Москве, вновь арестовали. Спортсмена отправили в следственный изолятор за уклонение от исполнения приговора.

* – Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации