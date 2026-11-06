МИД Японии выразил РФ протест из-за решения по российским активам JTI Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

Японский МИД вызвал российского посла Николая Ноздрева и выразил ему протест. Причина — передача российских активов табачного гиганта Japan Tobacco Inc. под внешнее управление. Об этом пишет агентство Kyodo.

JTI — третий в мире производитель сигарет, и треть компании принадлежит японскому правительству. В России она работает с 1999 года и за это время стала крупнейшим игроком на табачном рынке страны. В портфеле — Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка».

Доли JTI в местных производствах Владимир Путин передал под управление АО «Промышленные активы» своим указом. Под внешнее управление ушли доли в ООО «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро».

Токио считает такой шаг неприемлемым. Для японской стороны это чувствительная история: табачный бизнес в России годами приносил стабильную прибыль.