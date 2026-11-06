Слюсарь сообщил об отражении атаки более 15 дронов ВСУ на Ростов и Таганрог Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ночью на 6 ноября над Ростовской областью сбили больше 15 украинских беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более полутора десятков БПЛА в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в 7 районах области: Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском», — говорится в публикации.

Также глава региона уточнил, что на данный момент никакой информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало. Слюсарь напомнил, что режим беспилотной опасности на территории сохраняется.

А за предыдущие сутки, по данным Минобороны России, средства ПВО сбили 1029 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники удалось уничтожить над несколькими регионами РФ.