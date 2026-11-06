15 долларов помогли хакерам вывести 2,5 млн долларов с биржи Binance: они использовали функцию, помогающую обычным пользователям Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance на прошлой неделе потеряла 6,3 миллиарда долларов из-за взлома. Как выяснил Bloomberg, злоумышленники сумели вывести 40% украденных средств — около 2,5 миллиарда — одной транзакцией, потратив на сетевые сборы смешные 15 долларов. Схему раскрыли аналитики блокчейна Ethereum и специалисты по безопасности из Blockaid.

Фокус сработал благодаря функции, придуманной для удобства владельцев криптокошельков. Она позволяет аккаунту один раз дать программному обеспечению добро на перевод денег от своего имени, а дальше не запрашивать подтверждение на каждую операцию. Хакеры оплатили разрешение, получили доступ и разом выгребли четверть всех украденных активов.

Сама Binance раскрыла детали атаки. По версии биржи, злоумышленники размещали фальшивые вакансии и так выманили у инженера согласие скачать вредоносный код. В компании назвали это «сложной многоэтапной кампанией» с социальной инженерией, взломанными устройствами и искусственным интеллектом. Проникнув в систему, преступники добрались до «горячего кошелька» Binance 14 — того самого, что работает как онлайн-касса и постоянно хранит эфир, стейблкоины и десятки других токенов.

По данным Etherscan, кошелек Binance 14 — лакомый кусок именно из-за объемов: биржа держит там крупные запасы крипты, чтобы клиенты могли выводить средства без задержек.