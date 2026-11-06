В ООН отреагировали на пыточные на Украине: к чему призывает организация Фото: REUTERS.

В ООН отреагировали на жуткие сообщения из Киева. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что власти обязаны не допускать пыток, а все сигналы о жестоком обращении с людьми в плену нужно тщательно и беспристрастно проверять. Если вина конкретных людей подтвердится, их ждет наказание.

«В случае подтверждения фактов нарушений виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом, а пострадавшим — предоставлена необходимая поддержка и обеспечены средства правовой защиты», — указала представитель УВКПЧ ООН Шабиа Манту.

В ООН также сообщили, что уже собирают информацию о тайной тюрьме под Киевом. Там настаивают: разбирательство должно быть честным, без оглядки на политику.

А началось все с публикаций украинских СМИ. Журналисты рассказали, что вооруженные мужчины держат около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка.