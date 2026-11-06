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НовостиПолитика6 ноября 2026 5:47

Силы ПВО России за ночь сбили 142 украинских дрона над регионами страны

Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атак ВСУ на российские регионы
Арина СЕРОВА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 142 украинских дрона над регионами Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно данным ведомства, вражеские атаки отражались в ночь с 5 на 6 ноября.

«Перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных средства над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - сказано в сводке.