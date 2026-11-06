Силы ПВО России за ночь сбили 142 украинских дрона над регионами страны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 142 украинских дрона над регионами Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно данным ведомства, вражеские атаки отражались в ночь с 5 на 6 ноября.

«Перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных средства над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - сказано в сводке.