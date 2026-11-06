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НовостиПолитика6 ноября 2026 6:17

ВС России авиабомбами ФАБ-3000 поразили позиции ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области ликвидировали пункт временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Арина СЕРОВА
В Запорожской области ликвидировали пункт временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

В Запорожской области ликвидировали пункт временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска авиабомбами поразили позиции бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 6 ноября.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационного удара оперативно-тактической авиацией ВКС России по пункту временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Димитрово Запорожской области», - следует из публикации.

В министерстве уточнили, что операция проводилась с помощью авиационных бомб ФАБ-3000, которые имеют универсальные модули планирования и коррекции. Места дислокации врага были успешно ликвидированы.

Ранее в Минобороны рассказали, что в селе Белая Церковь под Киевом российские военные уничтожили парк хранения энергии. Он активно использовался армией Украины.