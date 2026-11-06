Рассрочка на оплату коммуналки: в Госдуме рассказали, как ее оформить

В Госдуме заявили, что россияне могут воспользоваться рассрочкой для оплаты ЖКУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

При финансовых трудностях владельцы жилья вправе договориться с управляющей компанией о рассрочке платежа по коммунальных услугам на несколько месяцев. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

Депутат рассказал, что на прием к нему регулярно обращаются граждане, оказавшиеся в трудной ситуации из-за потери работы, болезни или других непредвиденных обстоятельств. Все они опасаются роста долгов и визита судебных приставов.

«Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке. Это не прощение долга, а перенос платежей на будущее с разбивкой на несколько месяцев», - заявил Свищев.

По словам парламентария, такой вариант решения проблемы вполне реализуем при грамотном подходе. Он уточнил, что рассрочку возможно оформить как по задолженности за жилищные услуги (содержание и ремонт жилья). Также можно сделать и с оплатой по ЖКУ.

Свищев подчеркнул, что в случае понимания невозможности единовременной оплаты всей суммы, целесообразнее обратиться к поставщику услуг и договориться об изменении порядка погашения долга. Управляющие организации обычно готовы пойти навстречу. Ведь получение денег частями выгоднее для них, чем судебные разбирательства.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил давать скидки на оплату коммунальных услуг тем гражданам, которые ухаживают за придомовой территорией. По его словам, таких россиян нужно обязательно поощрять за инициативность.