Минтранс намерен продлить особый режим лизинга самолетов недружественных стран. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

В российском Минтрансе подготовили проект постановления, по которому в стране до 2028 года продлится действие особого режима эксплуатации самолетов и авиационных двигателей, взятых в лизинг у недружественных для России стран. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Особый срок вступления в силу постановления, уточняется в постановлении, нужен для того, чтобы обеспечить возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов.

Напомним, в 2022 году российские авиакомпании начали открывать в банках специальные рублевые счета типа «С». Создание таких счетов было предусмотрено указом президента от 5 марта 2022 года. Согласно документу, российские авиакомпании могут осуществлять лизинговые платежи в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

А 14 марта Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности.