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НовостиОбщество6 ноября 2026 6:03

Минтранс намерен продлить особый режим лизинга самолетов недружественных стран

Продление срока особого режима лизинга позволит российским компаниям продолжать эксплуатацию техники без риска нарушения контрактов
Анастасия СУТОРМИНА
Минтранс намерен продлить особый режим лизинга самолетов недружественных стран. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

Минтранс намерен продлить особый режим лизинга самолетов недружественных стран. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

В российском Минтрансе подготовили проект постановления, по которому в стране до 2028 года продлится действие особого режима эксплуатации самолетов и авиационных двигателей, взятых в лизинг у недружественных для России стран. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Особый срок вступления в силу постановления, уточняется в постановлении, нужен для того, чтобы обеспечить возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов.

Напомним, в 2022 году российские авиакомпании начали открывать в банках специальные рублевые счета типа «С». Создание таких счетов было предусмотрено указом президента от 5 марта 2022 года. Согласно документу, российские авиакомпании могут осуществлять лизинговые платежи в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

А 14 марта Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности.