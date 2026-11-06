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НовостиВ мире6 ноября 2026 6:04

В США снова запретили строить «Арку Трампа»: всё отменилось за несколько часов до начала работ

Суд вновь заблокировал строительство триумфальной арки Трампа в Вашингтоне
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
В США снова запретили строить «Арку Трампа»: всё отменилось за несколько часов до начала работ

В США снова запретили строить «Арку Трампа»: всё отменилось за несколько часов до начала работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральный судья Таня Чуткан выдала временный запретительный приказ, который остановил возведение 250-футовой «Арки Трампа» всего за несколько часов до старта работ. Об этом пишет Daily Mail.

Сооружение высотой с 25-этажный дом должно было появиться рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, достигает 100 миллионов долларов, хотя официальные лица окончательную сумму не раскрывают.

Запрет последовал через несколько часов после того, как Национальная комиссия по планированию столицы проголосовала за арку восемью голосами против четырех. В администрации заявляли, что работы могут начаться уже через сутки. Теперь правительству на 14 дней запрещено вести любую строительную деятельность, пока идет разбирательство.

Голосование вскрыло и серьезный раскол: за проект выступали члены администрации Трампа и люди, связанные с президентом, против — представители Вашингтона. Демократы, воодушевленные победами на выборах, пригрозили отменить стройку, когда в январе получат контроль над Конгрессом. Конгрессмен Джаред Хаффман назвал арку «незаконным проектом» и «плевком в лицо ветеранам».

Ранее KP.RU рассказывал, что в начале ноября в США начнется строительство триумфальной арки в честь 250-й годовщины подписания Декларации независимости страны. Именно ей Трамп и решил дать своё имя.