Пожар на предприятии в поселке на Кубани произошел из-за падения обломков БПЛА Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Пожар на предприятии произошёл в посёлке на Кубани из-за падения обломков беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар вспыхнул в Северском районе. В настоящий момент на месте работают оперативные и специальные службы. Уточняется также, что фрагменты беспилотника повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.

6 ноября в Краснодаре прозвучали сирены, предупреждающие о налете беспилотников. Сирены оповещения были включены в 03:21 в пятницу. Жителей и гостей кубанской столицы призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По данным Минобороны, в ночь с 5 на 6 ноября силы ПВО успешно отразили атаку 142 украинских беспилотников