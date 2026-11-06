Испания выделит Украине новый пакет военной помощи на 437 млн евро Фото: REUTERS.

Испания отправит Украине военную помощь на 437 миллионов евро. Об этом сообщил Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский рассказал, что обсуждал с Санчесом наполнение пакета и самые острые потребности в защите. По его словам, разговор получился долгим и предметным.

Отдельно главарь киевского режима вспомнил трагедию на железной дороге в испанском Толедо, где в прошлом месяце погибли десятки людей. Он провёл неуместную параллель с конфликтом на Украине, отметив, что украинцам знакомо, насколько болезненна каждая потеря близких.

Зеленский также заявил, что Испания помогает Киеву все годы конфликта и держится последовательно. Новый пакет на 437 миллионов евро он назвал очередным подтверждением этой линии и поблагодарил Мадрид.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина «недополучила» от США помощи на 16 миллиардов долларов. По его словам, эти средства были остановлены и не выданы по прошлым договорённостям.