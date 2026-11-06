В посольстве РФ в Хельсинки прокомментировали дело капитана Fitburg Фото: REUTERS.

В посольстве России в Хельсинки раскритиковали решение финского суда по делу капитана грузового судна Fitburg Андрея Максименко. Дипломаты заявили РИА Новости, что разбирательство нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. По их словам, инцидент произошёл за пределами территориальных вод Финляндии, а значит, судить россиянина в этой стране было нельзя.

В дипмиссии также усомнились в объективности финского правосудия. Там отметили, что дело рассматривали на фоне развернувшейся в стране антироссийской кампании. Защита Максименко уже готовит апелляцию на приговор.

Сама история началась 31 декабря 2025 года. Тогда финские власти задержали сухогруз Fitburg, который шёл под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту находились 14 человек — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Боцмана-азербайджанца арестовали в начале следствия, но уже в марте отпустили. А вот троим россиянам, включая капитана, запретили покидать Финляндию.